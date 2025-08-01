В Польше арестовали офицера разведки одной из постсоветских стран

Шпион. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Реклама

Прокуратура Польши выдвинула обвинения офицеру иностранной военной разведки, который занимался шпионской деятельностью на территории страны. В пятницу, 1 августа, подозреваемого взяли под стражу.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем сообщении в соцсети Х.

«Шпиона, арестованного два дня назад Агентством внутренней безопасности (ABW) и работавшего против Польши и наших союзников, сегодня взяли под стражу. Как я уже говорил: каждого, кто угрожает безопасности польского государства, рано или поздно поймают. Скорее рано, чем поздно», — написал он.

Реклама

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк уточнил, что задержан гражданин одного из азиатских государств, образовавшихся после распада СССР.

«Он был офицером военной разведки, который проводил разведывательную деятельность, что угрожала безопасности Республики Польша и союзных военных структур», — написал он в соцсети Х.

Семоняк сообщил, что арестованный будет находиться под стражей 3 месяца, пока идет следствие.

Напомним, в Швейцарии офицера Федеральной разведывательной службы (FIS) обвиняют в передаче сверхсекретных данных российским военным структурам.

Реклама