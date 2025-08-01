Трамп ошарашил количеством потерь в армии РФ по сравнению с ВСУ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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По информации президента США Дональда Трампа, с начала 2025 года Россия потеряла более 112 тысяч военнослужащих, тогда как потери Украины составили лишь около 8 тысяч.

Об этом он написал в пятницу, 1 августа, в своей соцсети Truth Social.

«Мне только что сообщили, что почти 20 тысяч российских солдат погибли в этом месяце [то есть в июле] — в этой бессмысленной войне с Украиной. С начала года Россия потеряла 112,5 тысячи солдат. Это огромное количество напрасных смертей!» — говорится в сообщении американского президента.

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Дональд Трамп добавил, что количество погибших украинских солдат в этом году также велико — 8 тысяч, не считая пропавших без вести.

Президент США также отметил, что среди погибших в этой войне, которую ведет Кремль, есть мирные жители Украины, хотя, по его словам, их количество меньше по сравнению с потерями в рядах украинских военных.

При этом он связал гибель гражданских с обстрелами украинских городов. «Российские ракеты падают на Киев и другие населенные пункты», — говорится в сообщении.

В завершение Трамп повторил свой традиционный тезис о том, что война России против Украины стала возможной из-за его предшественника на посту — Джо Байдена.

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«Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я остановить эту войну», — подчеркнул он.

Ранее американский президент назвал «отвратительными» последние массированные обстрелы Россией украинских городов, в результате которых погибли десятки людей.

Напомним, накануне, 31 июля, президент США Дональд Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию и подтвердил, что против государства-агрессора будут введены жесткие санкции, если в Кремле не согласятся на прекращение войны.