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В Харькове враг ударил БпЛА: есть раненые, среди них младенец
Враг нанес удар дроном «Молния» по жилому району Харькова.
В пятницу, 1 августа, российские войска нанесли удар по Харькову с использованием ударного беспилотника типа «Молния».
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, дрон попал в Киевский район города, вблизи многоквартирного дома. Само попадание было в дерево.
«Поврежден остекление многоквартирного жилого дома», — отметил Синегубов.
В результате атаки пострадали десять человек. Среди них трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики.
Пятеро пострадавших госпитализировали, еще пятеро получили помощь медиков на месте. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, 1 августа враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры Сумщины. Часть граждан осталась без света.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. А специалисты уже работают над восстановлением поврежденных сетей.