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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Харькове враг ударил БпЛА: есть раненые, среди них младенец

Враг нанес удар дроном «Молния» по жилому району Харькова.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Беспилотник

Беспилотник

В пятницу, 1 августа, российские войска нанесли удар по Харькову с использованием ударного беспилотника типа «Молния».

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, дрон попал в Киевский район города, вблизи многоквартирного дома. Само попадание было в дерево.

«Поврежден остекление многоквартирного жилого дома», — отметил Синегубов.

В результате атаки пострадали десять человек. Среди них трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики.

Пятеро пострадавших госпитализировали, еще пятеро получили помощь медиков на месте. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 1 августа враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры Сумщины. Часть граждан осталась без света.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. А специалисты уже работают над восстановлением поврежденных сетей.

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