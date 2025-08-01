Двое школьниц и их мать погибли в Киеве от ракетного удара РФ

ГСЧС Украины

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В результате ракетного удара, произошедшего в ночь на 31 июля и накрывшего жилые районы Киева, погибли две школьницы лицея №13 в Киеве — Алина Гуменюк и Анастасия Гуменюк, а также их мать. Семья, которая была вынужденными переселенцами из Донбасса. Также погиб и выпускник этого лицея — Владислав Гаевой.

Об этом сообщили в Лицее 13-го Святошинского района города Киева.

«Они убегали от войны, надеясь обрести безопасность, новую жизнь, мир… Но война догнала их здесь. В их квартире уже тишина. Там, где недавно звучал смех и детские голоса — пустота. Алина и Настя были искренними, добрыми, светлыми девочками», — сообщили в учебном заведении.

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Кроме того, при ударе погиб и выпускник школы — Владислав Гаевой. В школе сообщили, что «он был светлым, добрым и воспитанным юношей».

«Это боль, не имеющая предела. Это трагедия, которая останется с нами навсегда… Мы организовываем поддержку для семьи и будем благодарны за каждое проявление сострадания и помощи. Информацию о сборе опубликуем отдельно», — сообщили в школе.

В Киеве во время ракетной атаки погибли Алина Гуменюк, Анастасия Гуменюк и Владислав Гаевой. КоллажТСН. / © Facebook

Напомним, российские оккупанты атаковали Киев в ночь на 31 июля. Известно, что число погибших возросло до 31. Спасатели достали из-под завалов тела еще трех человек. 1 августа в Киеве объявлен Днем траура.

Ранее сообщалось, что при атаке РФ на Киев 31 июля жительница города Вероника вылетела с девятого этажа дома. Она чудом осталась жива. В настоящее время девушка находится в больнице с переломом ноги и выбитым зубом.

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Позже стало известно, что из-за этого вражеского удара погибли ее родители.