Пенсии 2025: кто получит доплаты c 1 августа

Некоторые пенсионеры получат доплаты

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В августе украинские пенсионеры имеют право получить сразу несколько прибавок к пенсии — возрастную надбавку, выплату ко Дню Независимости или доплату одиноким пенсионерам.

Выплата ко Дню Независимости

В августе определенные категории пенсионеров получат разовую выплату ко Дню Независимости Украины в размере от 450 до 3100 грн.

Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплату будут назначать в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

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Возрастная надбавка к пенсии

В августе 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.

В частности, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн

лицам, которым исполнилось 80 лет и старше — в размере до 570 грн

Доплата одиноким пенсионерам

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 944 грн).

Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует отвечать следующим критериям:

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достичь 80 лет и более

самостоятельно проживать

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья

получать пенсию по возрасту

Ранее мы писали о том, кто имеет право на выплату 13-й пенсии. Больше об этом читайте в новости.

Также сообщалось, что в Украине пенсии в 2025 году будут повышаться только тем, кто достигнет определенного возраста.