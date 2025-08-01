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Пенсии 2025: кто получит доплаты c 1 августа
В августе некоторые украинские пенсионеры получат специальные доплаты.
В августе украинские пенсионеры имеют право получить сразу несколько прибавок к пенсии — возрастную надбавку, выплату ко Дню Независимости или доплату одиноким пенсионерам.
Выплата ко Дню Независимости
В августе определенные категории пенсионеров получат разовую выплату ко Дню Независимости Украины в размере от 450 до 3100 грн.
Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплату будут назначать в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.
Возрастная надбавка к пенсии
В августе 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.
В частности, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:
лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн
лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн
лицам, которым исполнилось 80 лет и старше — в размере до 570 грн
Доплата одиноким пенсионерам
Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 944 грн).
Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует отвечать следующим критериям:
достичь 80 лет и более
самостоятельно проживать
нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья
получать пенсию по возрасту
Ранее мы писали о том, кто имеет право на выплату 13-й пенсии. Больше об этом читайте в новости.
Также сообщалось, что в Украине пенсии в 2025 году будут повышаться только тем, кто достигнет определенного возраста.