13-я пенсия в Украине: кто имеет право на выплаты

13-й называют недополученную пенсию в связи со смертью пенсионера / © pixabay.com

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Пенсию, принадлежавшую пенсионеру, но не выплаченную, могут получить члены его семьи, проживавшие с ним на день смерти. К ним относятся и неработающие родственники, находившиеся на содержании умершего.

Подать заявление на недополученные выплаты за умершего пенсионера можно:

непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины

дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ

Обратиться за выплатой 13-й пенсии родственники умершего должны в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

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Нетрудоспособным членам семьи умершего пенсионера необходимо также подать документы, удостоверяющие, что они находились на его содержании.

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то в документы прилагается свидетельство о праве на наследство. Если на средства претендуют несколько членов семьи, между ними сумма распределяется в разных частях.

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