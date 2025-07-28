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13-я пенсия в Украине: кто имеет право на выплаты
Родственники умершего пенсионера могут получить невыплаченную пенсию, обратившись в ПФУ в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Пенсию, принадлежавшую пенсионеру, но не выплаченную, могут получить члены его семьи, проживавшие с ним на день смерти. К ним относятся и неработающие родственники, находившиеся на содержании умершего.
Подать заявление на недополученные выплаты за умершего пенсионера можно:
непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины
дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ
Обратиться за выплатой 13-й пенсии родственники умершего должны в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Нетрудоспособным членам семьи умершего пенсионера необходимо также подать документы, удостоверяющие, что они находились на его содержании.
Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то в документы прилагается свидетельство о праве на наследство. Если на средства претендуют несколько членов семьи, между ними сумма распределяется в разных частях.
Ранее мы писали, как Государственная налоговая служба отслеживает доходы физлиц и ФЛП. Больше об этом читайте в новости.
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