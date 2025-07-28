13-та пенсія в Україні: хто має право на виплати

13-ю називають недоотриману пенсію у зв’язку зі смертю пенсіонера / © pixabay.com

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Пенсію, яка належала пенсіонеру, але не була виплачена, можуть отримати члени його родини, які проживали з ним на день смерті. До них відносяться і непрацюючі родичі, які перебували на утриманні померлого.

Подати заяву на недоотримані виплати за померлого пенсіонера можна:

безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ

Звернутися за виплатою 13-ї пенсії родичі померлого мають протягом шести місяців від дня, коли буде відкрита спадщина.

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Непрацездатним членам сім’ї померлого пенсіонера необхідно також подати документи, які засвідчують, що вони перебували на його утриманні.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то до документів додається свідоцтво про право на спадщину. Якщо на кошти претендує декілька членів родини, між ними сума розподіляється в різних частинах.

Раніше ми писали, як Державна податкова служба відстежує доходи фізосіб і ФОПів. Більше про це читайте у новині.

Також ми повідомляли, що в Україні не оподатковуються доходи з аліментів, пенсій, соціальної допомоги, спадщини від родичів I та II ступеня, а також грошові компенсації за житло для військових.

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