Які доходи не оподатковуються в Україні 2025 року

Українці мають сплачувати податки зі своїх доходів

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2025 року в Україні не всі види доходів підлягають оподаткуванню. Усе залежить від їхнього походження, розміру та джерела. До оподатковуваних доходів належать загальний місячний або річний дохід, доходи, отримані в Україні, а також іноземні надходження.

Про це йдеться в матеріалі видання «Судово-юридична газета».

Не підлягають оподаткуванню такі доходи:

державні соціальні допомоги

аліменти

пенсії

спадщина від родичів I і II ступеня споріднення

доходи від продажу нерухомості, яка перебувала у власності понад три роки (у разі першого продажу на рік)

компенсація за житло для військовослужбовців

Ставки податку на подарунки залежать від ступеня спорідненості:

0% — подарунки від родичів I і II ступеня (батьки, діти, подружжя, брати, сестри, бабуся, дідусь)

5% ПДФО + 1,5% військового збору — від інших громадян

18% ПДФО + 1,5% військового збору — від нерезидентів

Водночас не оподатковуються подарунки, які не перевищують 25% мінімальної зарплати (2025 року — до 2000 грн), за винятком грошових виплат — вони оподатковуються в будь-якому разі.

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Благодійна нецільова допомога не оподатковується, якщо її сума за рік не перевищує 4 240 грн.

Що стосується оплати за навчання, якщо вона не перевищує 24 000 грн на місяць (3 мінімальних зарплати), податки також не нараховуються.

Доходи з особистих ділянок і перекази в межах сім’ї.

Не оподатковуються доходи від продажу сільгосппродукції, вирощеної на особистих ділянках, якщо вони не перевищують:

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96 000 грн на рік — для рослинництва

400 000 грн на рік — для тваринництва

Також не підлягають оподаткуванню перекази від родичів першого ступеня (наприклад, від дочки до матері), рух коштів між власними банківськими рахунками та повернення боргів (за наявності документів). Але якщо борг повертається з відсотками, саме ці відсотки вважаються доходом і підлягають оподаткуванню.

Раніше ми писали, як Державна податкова служба відстежує доходи фізосіб і ФОПів. Більше про це читайте у новині.