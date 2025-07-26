До +40 градусів: Діденко схвилювала прогнозом погоди в Україні

Погода від Наталки Діденко / © Associated Press

Реклама

Найближчими днями температура повітря в Україні становитиме до +40 градусів.

Про це сказала відома синоптикиня Наталка Діденко.

На півдні України повітря прогріється до +34+39, а місцями навіть до +40 градусів

Реклама

На сході країни буде трошки прохолодніше, але все ж +30+35 градусів

У центральній частині очікується +30+35, на Вінниччині — до +28+30 градусів

На півночі погода не така спекотна — +27+32 градуси

А на заході — до +24+29 градусів.

Реклама

У неділю, 27 липня, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині.

«На решті території України — суха погода», — каже Діденко.

Погода у Києві 27-го липня

У неділю в столиці буде без опадів. Вдень нагріє до +30 градусів.

«У Києві особливо спекотними будуть понеділок та вівторок, хоча й можливі локальні грозові дощі», — попереджає вона.

Реклама

Але це, за словами синоптикині, ще додасть дискомфорту через високу вологість повітря при температурі повітря +31+34 градуси!

«Краще цими днями уникати тривалого перебування на вулиці», — радить Діденко.

30-го липня спека послабне, окрім Лівобережжя України, де втримається сильна спека, 31-го липня відчутно посвіжіє та піде сильна спека із півдня та сходу.

Також Наталка Діденко звернулася до мітингувальників, які збираються по всіх містах України, зокрема, в Києві.

Реклама

«Уважно. 30-го липня в районі театру Франка в Києві вдень +29 градусів, тобто, спеку трохи попустить, ввечері +20 градусів, у середу передбачається висока ймовірність грозової зливи. Картон можна обгорнути заздалегідь целофаном», — порадила вона.

Нагадаємо, на цій мапі можна прослідкувати, якою буде погода в Україні найближчим часом.

Читайте також