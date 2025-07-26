До +40 градусов: Диденко взволновала прогнозом погоды в Украине

Погода от Наталки Диденко / © Associated Press

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В ближайшие дни температура воздуха в Украине составит до +40 градусов.

Об этом сказала известный синоптик Наталья Диденко.

На юге Украины воздух прогреется до +34+39, а местами даже до +40 градусов.

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На востоке страны будет немного прохладнее, но все же +30+35 градусов

В центральной части ожидается +30+35, Винницкой области — до +28+30 градусов

На севере погода не такая жаркая — +27+32 градуса

А на западе — до +24+29 градусов.

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В воскресенье, 27 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, в Житомирской, Винницкой, местами в Одесской и Черкасской областях.

«На остальной территории Украины — сухая погода», — говорит Диденко.

Погода в Киеве 27-го июля

В воскресенье в столице без осадков. Днем нагреет до +30 градусов.

«В Киеве особенно жарки будут понедельник и вторник, хотя и возможны локальные грозовые дожди», — предупреждает она.

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Но это, по словам синоптикини, еще добавит дискомфорта из-за высокой влажности воздуха при температуре воздуха +31+34 градуса!

«Лучше в эти дни избегать длительного пребывания на улице», — советует Диденко.

30 июля жара ослабнет, кроме Левобережья Украины, где удержится сильная жара, 31 июля ощутимо посвежеет и пойдет сильная жара с юга и востока.

Также Наталья Диденко обратилась к митингующим, которые собираются по всем городам Украины, в частности, в Киеве.

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«Внимательно. 30 июля в районе театра Франко в Киеве днем +29 градусов, то есть, жару немного попустит, вечером +20 градусов, в среду предполагается высокая вероятность грозового ливня. Картон можно обернуть заранее целлофаном», — посоветовала она.

Напомним, на этой карте можно проследить, какой будет погода в Украине в ближайшее время.

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