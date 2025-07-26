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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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143
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Якою буде погода в Україні: прогноз на 26 липня (мапа)

Хмарно з проясненнями буде у суботу, проте не всюди. На окремі регіони чекає спекотний день.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Якою буде погода в Україні: прогноз на 26 липня (мапа)

Прогноз погоди в Україні / © Associated Press

Прогноз погоди в Україні на 26 липня мінливий. Подекуди — спека, а в деяких регіонах — опади і грози.

Про це пише Український гідрометеорологічний центр.

«Хмарно з проясненнями», — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 26 липня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 26 липня / © Укргідрометцентр

На Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях короткочасні дощі, грози; у північно- східній частині подекуди град і шквали 15-20 м/с.

«Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», — кажуть синоптики.

Температура вночі 15-20°, на півдні до 24°С; вдень у західних та північних областях 24-29°С, у центральних, східних та Закарпатській областях 28-33°С.

А ось у південній частині буде сильна спека — до 35-36°С.

Нагадаємо, що серпень в Україні буде аномально спекотним та посушливим. А ось кінець липня, особливо на заході та півночі обіцяє прохолоду.

На сході та півдні — спекотно. Таку погоду обіцяють синоптики українцям найближчими вихідними — 26-27 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
143
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