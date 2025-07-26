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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1064
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Дніпро — що відомо про наслідки (фото)

Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік. Постраждала жінка.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Масована атака на Дніпро — що відомо про наслідки (фото)

Через масований обстріл у Дніпрі — один загиблий та постраждала.

Про це повідомили в ОВА.

«Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці — зайнялися авто», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення.

Кілька загорянь — і у Дніпровському районі.

Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава.

Нагадаємо, уночі проти 26 липня, армія РФ масовано атакувала Харків, Дніпро та Запоріжжя. Харків перебував під атакою майже три години.

Армія РФ била ракетами, авіабомбами, а також дронами. Є поранені. Пошкоджене цивільне підприємство. Також по медичну допомогу внаслідок ударів по Змієву звернувся 50-річний чоловік, його ушпиталили.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1064
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