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У Ставрополі РФ гриміли вибухи: який важливий об’єкт перебував під атакою
У Ставрополі було гучно і неспокійно — місцеві жителі скаржилися на вибухи. Влада поки що мовчить.
У суботу, 26 липня, невідомі дрони атакували Ставропольський край Росії. Місцеві жителі повідомили про кілька гучних вибухів.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Влада не коментувала нічну атаку.
Ймовірно, дрони зранку атакували місцевий радіозавод «Сигнал» у Ставрополі. Це одне з найбільших підприємств радіоелектронного комплексу на півдні Росії. Завод спеціалізується на виробництві абонентського та професійного обладнання для цифрового телерадіомовлення.
Звідси везуть для війська станції активних перешкод «Смальта», «Гарденія» та РЕБ-комплекси для літаків та наземних об’єктів, таких як «Тополь-Е». На заводі міг постраждати цех з готовими боєприпасами.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 25 червня у низці міст Ростовської області РФ лунали вибухи. Регіон атакували невідомі дрони.
Зазначимо також, що безпілотники атакували у Росії хімічний та пороховий заводи.
Напередодні вибухи гриміли у Ростові-на-Дону, Таганрозі та Новочеркаську.