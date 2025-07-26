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Какие доходы не облагаются налогом в Украине в 2025 году
В Украине не облагаются налогом доходы с алиментов, пенсий, социальной помощи, наследства от родственников I и II степени, а также денежные компенсации за жилье для военных.
В 2025 году в Украине не все виды доходов подлежат налогообложению. Все зависит от происхождения, размера и источника. К налогооблагаемым доходам относятся общий месячный или годовой доход, доходы, полученные в Украине, а также иностранные поступления.
Об этом говорится в материале издания «Судебно-юридическая газета».
Не подлежат налогообложению следующие доходы:
государственные социальные пособия
алименты
пенсии
наследие от родственников I и II степени родства
доходы от продажи недвижимости, которая находилась в собственности более трех лет (в случае первой продажи в год)
компенсация за жилье для военнослужащих
Ставки налога на подарки зависят от степени родства:
0% — подарки от родственников I и II степени (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушка, дедушка)
5% НДФЛ + 1,5% военного сбора — от других граждан
18% НДФЛ + 1,5% военного сбора — от нерезидентов
В то же время не облагаются налогом подарки, которые не превышают 25% минимальной зарплаты (в 2025 году — до 2000 грн), за исключением денежных выплат — они облагаются налогом в любом случае.
Благотворительная нецелевая помощь не облагается налогом, если ее сумма за год не превышает 4 240 грн.
Что касается оплаты за обучение, если она не превышает 24 000 грн. в месяц (3 минимальных зарплаты), налоги также не начисляются.
Доходы с личных участков и переводы внутри семьи.
Не облагаются доходы от продажи сельхозпродукции, выращенной на личных участках, если они не превышают:
96 000 грн в год — для растениеводства
400 000 грн в год — для животноводства
Также не подлежат налогообложению переводы от родственников первой ступени (например, от дочери к матери), движение средств между собственными банковскими счетами и возврат долгов (при наличии документов). Но если долг возвращается с процентами, эти проценты считаются доходом и подлежат налогообложению.
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