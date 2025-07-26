Какие доходы не облагаются налогом в Украине в 2025 году

Украинцы должны платить налоги со своих доходов

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В 2025 году в Украине не все виды доходов подлежат налогообложению. Все зависит от происхождения, размера и источника. К налогооблагаемым доходам относятся общий месячный или годовой доход, доходы, полученные в Украине, а также иностранные поступления.

Об этом говорится в материале издания «Судебно-юридическая газета».

Не подлежат налогообложению следующие доходы:

государственные социальные пособия

алименты

пенсии

наследие от родственников I и II степени родства

доходы от продажи недвижимости, которая находилась в собственности более трех лет (в случае первой продажи в год)

компенсация за жилье для военнослужащих

Ставки налога на подарки зависят от степени родства:

0% — подарки от родственников I и II степени (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушка, дедушка)

5% НДФЛ + 1,5% военного сбора — от других граждан

18% НДФЛ + 1,5% военного сбора — от нерезидентов

В то же время не облагаются налогом подарки, которые не превышают 25% минимальной зарплаты (в 2025 году — до 2000 грн), за исключением денежных выплат — они облагаются налогом в любом случае.

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Благотворительная нецелевая помощь не облагается налогом, если ее сумма за год не превышает 4 240 грн.

Что касается оплаты за обучение, если она не превышает 24 000 грн. в месяц (3 минимальных зарплаты), налоги также не начисляются.

Доходы с личных участков и переводы внутри семьи.

Не облагаются доходы от продажи сельхозпродукции, выращенной на личных участках, если они не превышают:

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96 000 грн в год — для растениеводства

400 000 грн в год — для животноводства

Также не подлежат налогообложению переводы от родственников первой ступени (например, от дочери к матери), движение средств между собственными банковскими счетами и возврат долгов (при наличии документов). Но если долг возвращается с процентами, эти проценты считаются доходом и подлежат налогообложению.

Ранее мы писали, как Государственная налоговая служба отслеживает доходы физлиц и ФЛП. Больше об этом читайте в новости.