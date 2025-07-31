Какому знаку Зодиака повезет 1 августа

Дева / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 1 августа?

Один из самых сложных дней лунного календаря, когда силы зла любыми доступными им способами испытывают нас на прочность. Как правило, в такое время мы можем страдать от сомнений, легко заблуждаться и верить в любой привлекательный обман, что делает нас легкой добычей для мошенников. Тем не менее, проявляя известную долю осторожности, вполне можно уберечь себя и близких людей от опасности. Главное, не доверять тем, кто обещает быструю выгоду от несложного проекта, и верить в себя и свои силы, несмотря ни на что.

Дева

Девы смогут довести до ума начатый ими ранее — сложный, но перспективный — проект, на который уже чуть было не махнули рукой. Результат окажется более чем вдохновляющим — как с моральной, так и с финансовой точки зрения, главное — не бросить свое занятие на половине пути. Поскольку на какое-то время представителям знака покажется, что они занимаются безнадежным делом, они легко могут так поступить, но звезды советуют им не торопиться с решением — впоследствии о нем придется пожалеть.

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