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Пенсії 2025: хто отримає доплати від 1 серпня
У серпні деякі українські пенсіонери отримають спеціальні доплати.
У серпні українські пенсіонери мають право отримати одразу кілька надбавок до пенсії — вікову надбавку, виплату до Дня Незалежності або доплату самотнім пенсіонерам.
Виплата до Дня Незалежності
У серпні певні категорії пенсіонерів отримають разову виплату до Дня Незалежності України в розмірах від 450 до 3100 грн.
Особам, які отримують пенсію/щомісячне довічне грошове утримання, виплату призначатимуть в автоматичному режимі, без особистого звернення до органів Пенсійного фонду України.
Вікова надбавка до пенсії
У серпні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою понад 10 340,35 грн.
Зокрема, вікова надбавка виплачується у таких розмірах:
особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн
особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн
особам, яким виповнилося 80 років і більше — у розмірі до 570 грн
Доплата самотнім пенсіонерам
Самотні пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії в розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2025 року це 944 грн).
Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам треба відповідати наступним критеріям:
досягти 80 років і більше
самостійно проживати
потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я
отримувати пенсію за віком
Раніше ми писали про те, хто має право на виплату 13-ї пенсії. Більше про це читайте у новині.
Також повідомлялося, що в Україні пенсії 2025 року підвищуватимуть тільки тим, хто досягне певного віку.