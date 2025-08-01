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Командир РФ приказывал казнить украинских военнопленных: перехват ГУР
В новом перехвате украинской разведки командир российских оккупационных войск на Новопавловском направлении приказал подчиненным убивать пленных украинских военных, назвав это «обнулением».
Украинская разведка обнародовала очередной перехват, в котором командир российских войск на Новопавловском направлении отдает преступный приказ — убивать попавших в плен украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в ГУР МО Украины.
Как отметили в украинской разведке, это доказательство свидетельствует о системной политике российского командования, которое поддерживает военные преступления.
«Пусть кричат, чтобы они сдавались… пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, — обнулять», — кричит командование РФ в перехвате.
Ранее украинская разведка обнародовала радиоперехват, в котором российский командир обсуждает применение химического оружия против ВСУ.
Напомним, в ночь на 26 июля на военном аэродроме «Армавир» в Краснодарском крае РФ сгорел учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.