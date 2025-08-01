ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
704
Время на прочтение
1 мин

Командир РФ приказывал казнить украинских военнопленных: перехват ГУР

В новом перехвате украинской разведки командир российских оккупационных войск на Новопавловском направлении приказал подчиненным убивать пленных украинских военных, назвав это «обнулением».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Украинская разведка обнародовала очередной перехват, в котором командир российских войск на Новопавловском направлении отдает преступный приказ — убивать попавших в плен украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Как отметили в украинской разведке, это доказательство свидетельствует о системной политике российского командования, которое поддерживает военные преступления.

«Пусть кричат, чтобы они сдавались… пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, — обнулять», — кричит командование РФ в перехвате.

Ранее украинская разведка обнародовала радиоперехват, в котором российский командир обсуждает применение химического оружия против ВСУ.

Напомним, в ночь на 26 июля на военном аэродроме «Армавир» в Краснодарском крае РФ сгорел учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie