"Прилеты" были страшные: киевляне вспоминают ночь, которая разрушила их дома

Атака на Киев

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В ночь на 31 июля российские силы нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Больше всего пострадал Соломенский район.

Местные жители показали, что осталось от их домов, и рассказали корреспондентке ТСН Наталье Нагорной, как пережили обстрел.

«Насколько сильно пострадало ваше жилье? Расскажите, пожалуйста», — спрашивает журналистка.

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«Это не мое жилье. Ну сильно. Очень сильно. Если взять 100% всего здания, то это меньше всего пострадало. Процентов 60–70 повреждено. А у людей здесь гораздо хуже. Здесь еще ничего, а там — значительно хуже», — рассказывает Виктор.

Мужчина добавляет, что при взрыве он не был на месте:

«Я живу на Колибрисе, это недалеко отсюда. Там были более сильные «прилеты». Так вот бывает. Очень сильно все пострадало», — отмечает он.

Другой житель Богдан в момент удара был в собственном доме:

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«Это мой дом, я был в нем в тот момент. Я выжил только потому, что он маленький. Пришел, чтобы честно сказать людям: идите в укрытие. Я сам не ходил как хозяин собственного дома. Но возле меня был трехэтажный дом. Если бы там были люди… Не было бы уже людей — вот и все, как есть», — говорит он.

На вопрос о силе взрыва мужчина отвечает:

«Как сальто на велосипеде делать. Не раз ударялся головой, знаю, что такое. Хожу теперь, немного «туплю». У меня три человека, два кота и собака выжили. Над собакой груша сгорела, а собака цела. Я счастлив. У меня дома нет, а я счастлив», — говорит Богдан.

Дата публикации 18:16, 01.08.25 Количество просмотров 4 "У меня дома нет, однако я счастлив": история выживания во время атаки на Киев

Еще одна женщина показывает свою разрушенную квартиру:

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«Трещина по всему потолку, и окон вообще нет. Входите, смотрите. Здесь кто-то был? Да, здесь был мужчина, он ночью просто приехал, хотел где-то переночевать. Кухню разнесло, а тут еще что-то стоит. Никаких окон не осталось. Как здесь жить — непонятно. Он просто ночью приехал, чтобы где-нибудь поспать. Все это упало прямо на голову», — делится она.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия совершила масштабную атаку на Украину, выпустив 8 крылатых ракет «Искандер-К» и применив 309 дронов. Основным направлением удара стал Киев. В результате обстрела повреждены объекты в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

Одна из ракет попала в жилой дом, разрушив целый подъезд с квартирами. Под завалами оказались люди — их пришлось спасать.