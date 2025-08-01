В "Укрзализныце" объяснили, почему нет билетов на поезда

"Укрзализныця"

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«Укрзализныця» сообщила об ажиотажном спросе на пассажирские железнодорожные перевозки этим летом, значительно превышающим ее технические возможности. Заполненность поездов по всем направлениям составляет 95-100%, а популярные маршруты ищут в разы чаще, чем в межсезонье.

Об этом сообщает УНИАН.

Согласно данным перевозчика самые популярные маршруты:

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Направление Одесса-Киев-Одесса. На 30 тысяч доступных мест в поездах первой половины июля приходилось 125 тысяч запросов в приложении, что означает, что более четырех человек претендовали на одно место.

Направление Киев-Львов. На 70 тысяч мест было зафиксировано 210 тысяч запросов. Это трижды больше мест, чем физически.

Карпатское направление. Спрос на билеты из Киева в Яремче в июле вырос на 460% по сравнению с апрелем, а в Буковель — на 406%.

Также «Укрзализныця» отмечает значительный рост количества групповых перевозок, в том числе детских групп. За июнь-июль этого года было перевезено 297 тысяч детей, что вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году (151 тысяча). Большинство из них — дети военных, внутренне перемещенных лиц и погибших защитников. Кроме того, с помощью спецрезерва перевозчик обеспечил билетами 77,2 тысяч военнослужащих.

Напомним, с 1 августа 2025 года верификация через Действие. Подпись при покупке билетов через приложение «Укрзализныця» будет действовать не для пяти, а только для трех поездов: №29/30 Киев — Ужгород, №12 Львов — Одесса и №27/28 Киев — Чоп.

Ранее сообщалось, что в августе «Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в туристический поселок Ворохта в Ивано-Франковской области, которые будут отправляться из Львова.