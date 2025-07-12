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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Оккупантам приказывают казнить украинских воинов: перехват ГУР

Как отметили в ГУР, это еще одно доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных российскими оккупантами.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В ГУР говорят, что во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных

В ГУР говорят, что во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных / © ТСН.ua

ГУР обнародовало приказ командира РФ о казни украинских военнопленных. Это преступление подтверждает системный характер военных преступлений вражеской армии.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

10 июля 2025 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило приказ одного из командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

В аудиозаписи командир 2-й десантно-штурмовой роты с нецензурной бранью приказывает пытать украинских военнопленных.

155 бригада известна многочисленными военными преступлениями во время оккупации Киевской области и на других фронтовых направлениях.

Напомним, российские оккупанты на Покровском направлении 22 мая расстреляли двух украинских военнопленных.

6 мая сообщалось, что российские оккупационные войска расстреляли трех украинских пленных, которые 3 мая 2025 выполняли боевые задания на позиции вблизи села Новополь Волновахского района.

Накануне СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, расстрелявшему украинского военнопленного в Харьковской области.

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Дата публикации
Количество просмотров
176
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