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Астрологический прогноз на 2 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать новые дела, касающиеся бытовых и хозяйственных дел — особенно успешными обещают быть те, которые связаны с созиданием.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, оливин, хризолит.
За какую часть тела отвечает: органы подреберья.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, особенно если вовремя обратить на них внимание.
Питание дня: нежелательно отказываться от пищи — голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай, но не для хранения, а для быстрого употребления.
Магия и мистика дня: успешными будут заговоры на успех в торговле, бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но в них можно увидеть своих умерших родных и даже услышать от них слова поддержки.
Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия.
Цитата дня: «Мы не знаем, откуда берется счастье. Но есть места, в которых оно лежит, насыпанное горкой» (Марсель Пруст).
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