Астрологический прогноз на 2 августа

Родник / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать новые дела, касающиеся бытовых и хозяйственных дел — особенно успешными обещают быть те, которые связаны с созиданием.

Символ дня: родник.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, оливин, хризолит.

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За какую часть тела отвечает: органы подреберья.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, особенно если вовремя обратить на них внимание.

Питание дня: нежелательно отказываться от пищи — голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай, но не для хранения, а для быстрого употребления.

Магия и мистика дня: успешными будут заговоры на успех в торговле, бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но в них можно увидеть своих умерших родных и даже услышать от них слова поддержки.

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия.

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Цитата дня: «Мы не знаем, откуда берется счастье. Но есть места, в которых оно лежит, насыпанное горкой» (Марсель Пруст).

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