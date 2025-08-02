Астрологічний прогноз на 2 серпня

Джерело / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна починати нові справи, що стосуються побутових і господарських справ - особливо успішними обіцяють бути ті, які пов'язані зі створенням.

Символ дня: Джерело.

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Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: бурштин, бірюза, олівін, хризоліт.

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За яку частину тіла відповідає: органи підребер'я.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають дуже швидко, особливо якщо вчасно звернути на них увагу.

Харчування дня: небажано відмовлятися від їжі - голодувати, постити і влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай, але не для зберігання, а для швидкого вживання.

Магія і містика дня: успішними будуть замовляння на успіх у торгівлі, бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є віщими, але в них можна побачити своїх померлих рідних і навіть почути від них слова підтримки.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі.

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Цитата дня: "Ми не знаємо, звідки береться щастя. Але є місця, в яких воно лежить, насипане гіркою" (Марсель Пруст).

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