Про них не всі знають: шість корисних властивостей дині

Диня — це не просто смачний фрукт, але й справжні природні ліки, які містять чимало вітамінів та мінералів. Що лікує диня і чим вона корисна для здоров'я?

Диня як еліксир молодості

Диню часто називають фруктом молодості і це зовсім не дивно. Вона є чудовим джерелом бета-каротину, який допомагає захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету і стимулює вироблення колагену. Якщо регулярно вживати диню, можна позбутися зморшок, підвищити еластичність і пружність шкіри, подарувати їй здоровий рум'янець.

Диня для підтримання зору

За вмістом вітаміну А диню можна назвати справжнім богатирем. Саме він потрібен для здоров'я очей. Якщо їсти смачний фрукт, можна покращити зір, захистити очі від можливих проблем у майбутньому та навіть забути про вікові зміни.

Диня для здоров'я серця

Диня може похвалитися не лише солодким смаком, але й високим вмістом калію, який благотворно впливає на роботу серцево-судинної системи. Вживаючи цей фрукт регулярно, ви також знижуєте артеріальний тиск, зменшуючи ризик розвитку захворювань, які пов'язані з серцем. А ще диня допомагає підтримувати здоров'я серцевого м'яза.

Диня для покращення настрою і зняття стресу

В дині міститься багато триптофану. Це амінокислота, яка відіграє велику роль у синтезі серотоніну (гормон щастя). Тому після вживання дині зазвичай покращується настрій, знижується рівень стресу. Навіть вважається, що цей солодкий фрукт допомагає боротися з тривожністю.

Диня для підтримки травлення

Диня має велику кількість волокон, що робить її чудовим помічником для травлення. Якщо вживати її регулярно, можна покращити роботу кишківника, запобігти закрепам.

Диня для зниження ваги

Якщо ви хочете скинути зайві кілограми, але вас тягне на солоденьке, варто звернути увагу саме на диню. Це низькокалорійний продукт, який багатий на воду та містить лише незначну частину цукру (в 100 г м'якоті лише 41 Ккал). Тобто диня і допоможе вгамувати апетит, і посприяє зниженню ваги.

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