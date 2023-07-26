Як довше зберігати яблука вдома: блогерка дала поради

Як правильно зберігати яблука в домашніх умовах, щоб вони лежали довше? Блогерка дала поради, які вам можуть знадобитися.

В сезон яблук багато хто намагається закупити відразу побільше цих корисних фруктів. Однак стиглі плоди не завжди вдається зберегти надовго. Як потрібно зберігати яблука в домашніх умовах, поділилася блогерка Марі Хант.

Насамперед, краще обирати сорти з тривалим терміном зберігання. Серед них найбільш популярними є Гренні сміт" (Granny Smith), "Хані Крісп" (Honeycrisp), "Фуджі" (Fuji).

Також блогерка радить завжди обирати трішки недозрілі яблука, тому що повністю стиглі більше схильні до псування і можуть ще й прискорювати процес гниття інших фруктів під час зберігання.

Не забувайте завжди ретельно оглядати яблука на наявність подряпин, вмятин, різноманітних ушкоджень. Пошкоджені яблука схильні до гниття.

Як краще зберігати яблука, щоб вони лежали стиглими довше? Обирайте прохолодне місце з помірним рівнем вологості. Не менш важливою є хороша вентиляція приміщення.

Якщо ви вибрали холодильник для зберігання яблук, тримайте їх подалі від інших овочів та фруктів. Якщо правильно зберігати яблука в холодильній камері, вони будуть залишатися свіжими до 2-3 місяців.

Вибираючи підвал або льох, завжди тримайте яблука в дерев'яних ящиках. Регулярно перевіряйте їх на наявність зіпсованих фруктів, які потрібно відразу викидати. Можна кожне яблуко загорнути в папір, щоб запобігти псуванню інших, якщо одне почне гнити.

Для більш тривалого зберігання можна попередньо очистити яблука, видалити серцевини, нарізати скибочками і заморозити. Можна також обрати сушіння або консервування.

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