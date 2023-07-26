Как дольше хранить яблоки дома: блогер дала советы

Как правильно хранить яблоки в домашних условиях, чтобы они лежали подольше? Блогер дала советы, которые вам могут понадобиться.

В сезон яблок многие пытаются закупить сразу побольше этих полезных фруктов. Однако спелые плоды не всегда удается сохранить надолго. Как нужно хранить яблоки в домашних условиях, поделилась блогер Мари Хант.

В первую очередь, лучше выбирать сорта с длительным сроком хранения. Среди них наиболее популярны Гренни Смит (Granny Smith), Хани Крисп (Honeycrisp), Фуджи (Fuji).

Также блоггер советует всегда выбирать немного недозрелые яблоки, потому что полностью спелые более склонны к порче и могут еще и ускорять процесс гниения других фруктов во время хранения.

Не забывайте всегда тщательно осматривать яблоки на наличие царапин, вмятин, всевозможных повреждений. Поврежденные яблоки подвержены гниению.

Как лучше хранить яблоки, чтобы они лежали дольше? Выбирайте прохладное место с умеренным уровнем влажности. Не менее важна хорошая вентиляция помещения.

Если вы выбрали холодильник для хранения яблок, держите их подальше от других овощей и фруктов. Если правильно хранить яблоки в холодильной камере, они останутся свежими до 2-3 месяцев.

Выбирая подвал или подвал, всегда держите яблоки в деревянных ящиках. Регулярно проверяйте их на наличие испорченных фруктов, которые нужно сразу выбрасывать. Можно каждое яблоко завернуть в бумагу, чтобы предотвратить порчу других, если одно начнет гнить.

Для более продолжительного хранения можно предварительно очистить яблоки, удалить сердцевины, нарезать ломтиками и заморозить. Можно также выбрать сушку или консервирование.

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