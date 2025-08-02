Конфлікт з ТЦК у Вінниці на стадіоні: що кажуть у поліції

Конфлікт на стадіоні у Вінниці з ТЦК / © Суспільне

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У Вінниці правоохоронці встановлюють обставини конфлікту громадян із представниками ТЦК, який стався цієї ночі на місцевому стадіоні.

Про це передає пресслужба поліції Вінницької області.

За словами поліцейських, військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

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«У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями», — йдеться в повідомленні.

На місці інциденту зібралися близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину.

«До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта. Поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі», — зазначили у поліції.

Скарги у соцмережах на те, що під час протесту до мітингувальників, зокрема жінок, був застосований сльозогінний газ, у поліції не коментують.

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Вінницький обласний ТЦК та СП на момент публікації новини інцидент не прокоментував.

Нагадаємо, цієї ночі у Вінниці виник конфлікт між цивільними родичами мобілізованих і військовими ТЦК та СП.

Місцеві ЗМІ і пабліки повідомляли, що люди штурмували будівлю стадіону для «визволення» чоловіків від ТЦК.

Близько 04:40 у Вінниці почали вивозити чоловіків, яких, за словами місцевих жителів, утримували на території стадіону.

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