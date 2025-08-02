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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на сигарети в ЄС різко зростають: як це зачепить Україну

Мінімальний акциз на тютюн у ЄС зросте на 139%. Зміни зачеплять і Україну.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сигарети

Сигарети / © pixabay.com

Європейський Союз готується до масштабного підвищення мінімального акцизу на тютюнові вироби, що призведе до подорожчання сигарет у 2,4 раза. За прогнозами, схожі процеси невдовзі торкнуться й України.

Про це в колонці для Фокус розповів експерт з податкової політики В’ячеслав Черкашин.

Європейський Союз готується до суттєвого перегляду тютюнової політики. Брюссель ініціює зміну Директиви 2011/64/ЄС, що регулює оподаткування тютюнових виробів. За словами експерта, нова ініціатива ЄС передбачає низку рішень, які призведуть до зростання вартості сигарет — насамперед у країнах Євросоюзу, а згодом і в Україні.

Найважливішою зміною стане підвищення мінімального акцизу на сигарети — з 90 до 215 євро за 1000 штук. Це означає зростання на 139%. У 22 із 27 країн ЄС це спричинить помітне зростання роздрібної ціни — на 1–2 євро за пачку. Лише п’ять країн — Бельгія, Франція, Фінляндія, Нідерланди та Ірландія — вже мають податкові ставки, вищі за запропонований мінімум.

Також директива буде поширена на так звані «нові інноваційні продукти»: електронні сигарети, тютюн для нагрівання, нікотинові пакетики тощо. Вони також підлягатимуть новим мінімальним податкам. Водночас шведський снюс, як і раніше, не входитиме до сфери дії документа.

Ще одна важлива зміна — сировинний тютюн (raw tobacco) буде включений до електронної системи відстеження переміщення підакцизних товарів у межах ЄС.

Європейська комісія прогнозує, що нова система дозволить залучити до бюджетів країн-членів додатково близько 15 мільярдів євро щороку. Очікується також економія на охороні здоров’я — близько 6 мільярдів євро на рік.

Для України ці новації означають значне прискорення темпів підвищення тютюнових акцизів. Наразі країна має досягти старих мінімальних стандартів ЄС лише у 2028 році (відповідно до Закону №4115). Якщо ЄС ухвалить нові правила найближчим часом, Україні доведеться адаптувати свою політику раніше. За оцінками, це спричинить черговий стрибок цін на сигарети у 2026–2028 роках та може активізувати тіньовий ринок.

Нагадаємо, раніше в Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликали до підвищення цін на три групи продуктів, які вважаються шкідливими для здоров’я. Йдеться про тютюн, алкоголь і солодкі напої.

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