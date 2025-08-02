Цены на сигареты в ЕС резко растут: как это заденет Украину

Сигареты / © pixabay.com

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Европейский Союз готовится к масштабному повышению минимального акциза на табачные изделия, что приведет к подорожанию сигарет в 2,4 раза. По прогнозам, похожие процессы вскоре коснутся и Украины.

Об этом в колонке для Фокус рассказал эксперт по налоговой политике Вячеслав Черкашин.

Европейский Союз готовится к существенному пересмотру табачной политики. Брюссель инициирует изменение Директивы 2011/64/ЕС, регулирующей налогообложение табачных изделий. По словам эксперта, новая инициатива ЕС предусматривает ряд решений, которые приведут к росту стоимости сигарет — прежде всего в странах Евросоюза, а затем и в Украине.

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Важнейшим изменением станет повышение минимального акциза на сигареты — с 90 до 215 евро за 1000 штук. Это означает рост на 139%. В 22 из 27 стран ЕС это повлечет заметный рост розничной цены — на 1-2 евро за пачку. Только пять стран — Бельгия, Франция, Финляндия, Нидерланды и Ирландия — уже имеют налоговые ставки выше предложенного минимума.

Также директива будет распространена на так называемые «новые инновационные продукты»: электронные сигареты, табак для нагрева, никотиновые пакетики и т.д. Они также будут подлежать новым минимальным налогам. В то же время шведский снюс, как и раньше, не будет входить в сферу действия документа.

Еще одно важное изменение — сырьевой табак (raw tobacco) будет включен в электронную систему отслеживания перемещения подакцизных товаров в пределах ЕС.

Европейская комиссия прогнозирует, что новая система позволит привлечь в бюджеты стран-членов дополнительно около 15 миллиардов евро ежегодно. Ожидается также экономия на здравоохранении — около 6 миллиардов евро в год.

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Для Украины эти новации означают значительное ускорение темпов повышения табачных акцизов. Сейчас страна должна достичь старых минимальных стандартов ЕС только в 2028 году (согласно Закону №4115). Если ЕС примет новые правила в ближайшее время, Украине придется адаптировать свою политику раньше. По оценкам, это повлечет очередной скачок цен на сигареты в 2026-2028 годах и может активизировать теневой рынок.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали к повышению цен на три группы продуктов, которые считаются вредными для здоровья. Речь идет о табаке, алкоголе и сладких напитках.