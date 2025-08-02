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Втрати РФ на фронті станом на 2 серпня: Генштаб оновив дані
Протягом минулої доби ліквідовано ще 1010 загарбників.
Станом на сьогодні, 2 серпня, Сили оборони знищили 1 055 210 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових армії РФ.
Про це передає Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу
особового складу — близько 1 055 210 (+1010) осіб
танків — 11068 (+0) од
бойових броньованих машин — 23069 (+1) од
артилерійських систем — 30982 (+38) од
РСЗВ — 1452 (+1) од
засоби ППО — 1203 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49196 (+139)
крилаті ракети — 3551 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 57024 (+130)
спеціальна техніка — 3935 (+0)
Раніше президент США Дональд Трамп ошелешив кількістю втрат в армії РФ порівняно із ЗСУ.