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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ на фронті станом на 2 серпня: Генштаб оновив дані

Протягом минулої доби ліквідовано ще 1010 загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Що відомо про втрати РФ на фронті

Що відомо про втрати РФ на фронті / © Associated Press

Станом на сьогодні, 2 серпня, Сили оборони знищили 1 055 210 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових армії РФ.

Про це передає Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу

  • особового складу — близько 1 055 210 (+1010) осіб

  • танків — 11068 (+0) од

  • бойових броньованих машин — 23069 (+1) од

  • артилерійських систем — 30982 (+38) од

  • РСЗВ — 1452 (+1) од

  • засоби ППО — 1203 (+0) од

  • літаків — 421 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49196 (+139)

  • крилаті ракети — 3551 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 57024 (+130)

  • спеціальна техніка — 3935 (+0)

/ © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Раніше президент США Дональд Трамп ошелешив кількістю втрат в армії РФ порівняно із ЗСУ.

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