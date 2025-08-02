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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3414
Время на прочтение
1 мин

Атака дронов в РФ и инцидент с ТЦК в Виннице: главные новости ночи 2 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотники

Беспилотники / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 августа 2025 года:

  • Серия взрывов прогремела в российской Рязани: местные сообщают о работе ПВО Читать далее –>

  • "Добрые дроны" атаковали Самарскую область РФ: слышны взрывы (фото) Читать дальше –>

  • Атака дронов на Пензу: поражены два стратегических предприятия Читать далее –>

  • В Виннице произошла стычка между ТЦК и родственниками мобилизованных: пришлось вмешаться полиции (видео) Читать дальше –>

  • Конфликт с ТЦК возле стадиона в Виннице: что рассказали очевидцы (фото) Читать далее –>

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