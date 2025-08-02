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Атака дронов в РФ и инцидент с ТЦК в Виннице: главные новости ночи 2 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 августа 2025 года:
Серия взрывов прогремела в российской Рязани: местные сообщают о работе ПВО Читать далее –>
"Добрые дроны" атаковали Самарскую область РФ: слышны взрывы (фото) Читать дальше –>
Атака дронов на Пензу: поражены два стратегических предприятия Читать далее –>
В Виннице произошла стычка между ТЦК и родственниками мобилизованных: пришлось вмешаться полиции (видео) Читать дальше –>
Конфликт с ТЦК возле стадиона в Виннице: что рассказали очевидцы (фото) Читать далее –>