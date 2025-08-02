Если 17-летние юноши нарушат правила военного учета, то им могут грозить штрафы / © ТСН

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На днях, накануне 1 августа, в ТЦК сообщили, что до 31 июля на военный учет призывников принимались граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

По данным ВСУ, на военный учет 17-летние граждане берутся такими способами:

прохождение электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины

личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины. Сотрудники ТЦК уточняют: «Взятие граждан Украины на военный учет призывников проводится с целью определения имеющегося человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан, изучения их личных качеств. Не подлежат взятию на военный учет призывников граждане Украины, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера».

Кроме того, в ВСУ подчеркивают, что взятие граждан Украины на военный учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу.

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«Граждане Украины, которые не стали на военный учет призывников в определенный период, берутся на военный учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП», — объясняют в ТЦК.

Из-за непребывания на учете грозит штраф

В свою очередь, адвокат и бывший следователь Роман Симутин, специализирующийся в том числе и в вопросах мобилизации, в комментарии для ТСН.ua говорит, что за нарушение правил военного учета даже 17-летним гражданам, которые могут пока нигде не работать официально, может грозить штраф.

«Если 17-летний не стал на учет в определенный срок, то это считается нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность. Вопрос о том, кто должен платить — 17-летний или его родители, интересен. Кодекс Украины об административных правонарушениях не разграничивает это. Также не имеет значения то, работает юноша или нет. Есть обязанность (стать на учет — Ред.), за нарушение могут составить постановление о взыскании штрафа», — говорит Симутин.

Как будут выпускать за границу 17-летних

В Госпогранслужбе в комментарии для ТСН.ua на вопрос о том, будут ли пограничники требовать у 17-летних документы о взятии на учет, ответили так: «Ограничения действуют для мужчин, которым исполнилось 18 лет. Если границу пересекает 17-летний парень, то обязан предъявить паспорт».

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Выезд юношей-выпускников за границу в конце учебного года прокомментировал и министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

«Я бы не сказал, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы», — отметил Лисовый.

Также он отмечал, что основная причина такого явления — вопрос безопасности.

Ранее сообщалось о том, как изменится мобилизация в августе.

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