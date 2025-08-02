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Атака дронов на Пензу: поражены два стратегических предприятия
Дроны поразили два стратегических предприятия в Пензе, РФ, в том числе "Электроприбор" и "Радиозавод", производящих оборудование для оборонной промышленности.
В Пензе, РФ, произошло нападение неизвестных беспилотников на два стратегических предприятия.
Об этом говорится в сообщении в соцсетях.
В результате атак пострадали АО "ПО "Электроприбор" и "Радиозавод". Электроприбор" занимается изготовлением специализированных средств телекоммуникаций и защиты информации, а "Радиозавод" производит оборудование для автоматизированных систем управления войсками и оружием.
Последнее предприятие входит в холдинг "Росэлектроника" и является частью госкорпорации "Ростех". Из-за вторжения России в Украину эти предприятия попали под международные санкции, в частности, ЕС, США и Канады.
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на приемку и выпуск самолетов, что, вероятно, является следствием атаки.
Напомним, что ранее серия взрывов прозвучала в российской Рязани : местные сообщают о работе ПВО.