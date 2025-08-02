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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Атака дронів на Пензу: вражено два стратегічних підприємства

Дрони вразили два стратегічні підприємства у Пензі, РФ, зокрема "Електроприбор" і "Радиозавод", що виробляють обладнання для оборонної промисловості.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

У Пензі, РФ, стався напад невідомих безпілотників на два стратегічних підприємства.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах.

У результаті атак постраждали АО "ПО "Електроприбор" і "Радиозавод". "Електроприбор" займається виготовленням спеціалізованих засобів телекомунікацій та захисту інформації, а "Радиозавод" виробляє обладнання для автоматизованих систем управління військами та зброєю.

Останнє підприємство входить до холдингу “Росэлектроника” і є частиною держкорпорації “Ростех”. Через вторгнення Росії в Україну ці підприємства потрапили під міжнародні санкції, зокрема ЄС, США та Канади.

В аеропорту Пензи введені тимчасові обмеження на приймання і випуск літаків, що, ймовірно, є наслідком атаки.

Нагадаємо, що раніше серія вибухів пролунала у російській Рязані: місцеві повідомляють про роботу ППО.

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