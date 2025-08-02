"Добрі дрони" атакували Самарську область РФ: чути вибухи (фото)

Дрони / © ТСН.ua

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Невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Самарській області РФ. Очевидці повідомляють про роботу ППО та вибухи в небі.

Про це повідомляє рос”ЗМІ” SHOT.

© із соцмереж © із соцмереж

Місцеві розповіли, що було чути щонайменше 10 вибухів над містом. Попередньо система ППО збиває начебто українські безпілотники над містом. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

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Водночас у соціальних мережах йдеться про влучання у Новокуйбишевський НПЗ.

Також план “Килим” введений в аеропортах Пензи та Самари.

Нагадаємо, що раніше серія вибухів пролунала у російській Рязані: місцеві повідомляють про роботу ППО.