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"Добрі дрони" атакували Самарську область РФ: чути вибухи (фото)
У Новокуйбишевську Самарської області РФ пролунала серія вибухів після атаки дронів, місцеві повідомляють про можливе влучання в нафтопереробний завод.
Невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Самарській області РФ. Очевидці повідомляють про роботу ППО та вибухи в небі.
Про це повідомляє рос”ЗМІ” SHOT.
Місцеві розповіли, що було чути щонайменше 10 вибухів над містом. Попередньо система ППО збиває начебто українські безпілотники над містом. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.
Водночас у соціальних мережах йдеться про влучання у Новокуйбишевський НПЗ.
Також план “Килим” введений в аеропортах Пензи та Самари.
Нагадаємо, що раніше серія вибухів пролунала у російській Рязані: місцеві повідомляють про роботу ППО.