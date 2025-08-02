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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Добрі дрони" атакували Самарську область РФ: чути вибухи (фото)

У Новокуйбишевську Самарської області РФ пролунала серія вибухів після атаки дронів, місцеві повідомляють про можливе влучання в нафтопереробний завод.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

Невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Самарській області РФ. Очевидці повідомляють про роботу ППО та вибухи в небі.

Про це повідомляє рос”ЗМІ” SHOT.

Влучання у НПЗ у Новокуйбишеві_2 / © із соцмереж

© із соцмереж

Влучання у НПЗ у Новокуйбишеві_1 / © із соцмереж

© із соцмереж

Місцеві розповіли, що було чути щонайменше 10 вибухів над містом. Попередньо система ППО збиває начебто українські безпілотники над містом. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Водночас у соціальних мережах йдеться про влучання у Новокуйбишевський НПЗ.

Також план “Килим” введений в аеропортах Пензи та Самари.

Нагадаємо, що раніше серія вибухів пролунала у російській Рязані: місцеві повідомляють про роботу ППО.

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