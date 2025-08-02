"Добрые дроны" атаковали Самарскую область РФ: слышны взрывы (фото)

Дроны / © ТСН.ua

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Неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в Самарской области РФ. Очевидцы сообщают о работе ПВО и взрывах в небе.

Об этом сообщает рос”СМИ” SHOT.

Местные рассказали, что было слышно не менее 10 взрывов над городом. Предварительно система ПВО сбивает вроде бы украинские беспилотники над городом. Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

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В то же время в социальных сетях речь идет о попадании в Новокуйбышевский НПЗ.

Также план "Ковёр" введен в аэропортах Пензы и Самары.

Напомним, что ранее серия взрывов прозвучала в российской Рязани : местные сообщают о работе ПВО.