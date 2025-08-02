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"Добрые дроны" атаковали Самарскую область РФ: слышны взрывы (фото)
В Новокуйбышевске Самарской области РФ прозвучала серия взрывов после атаки дронов, местные сообщают о возможном попадании в нефтеперерабатывающий завод.
Неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в Самарской области РФ. Очевидцы сообщают о работе ПВО и взрывах в небе.
Об этом сообщает рос”СМИ” SHOT.
Местные рассказали, что было слышно не менее 10 взрывов над городом. Предварительно система ПВО сбивает вроде бы украинские беспилотники над городом. Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
В то же время в социальных сетях речь идет о попадании в Новокуйбышевский НПЗ.
Также план "Ковёр" введен в аэропортах Пензы и Самары.
Напомним, что ранее серия взрывов прозвучала в российской Рязани : местные сообщают о работе ПВО.