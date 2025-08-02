Трамп розповів про подальші відносини з Росією

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп висловився про подальші відносини США з Росією.

Це він заявив журналістам під час спілкування на галявині біля Білого дому перед посадкою на борт Marine One.

“Ну, подивимося, що станеться. Ми проведемо кілька зустрічей, і подивимося, що станеться”, — сказав Дональд Трамп з приводу подальших взаємовідносин з Росією.

Реклама

“Як я зрозумів, Індія більше не купуватиме нафту в Росії — принаймні, так я чув. Не знаю, чи це правда, але це хороший крок. Побачимо, що буде далі”, — додав американський президент.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв відповів на заяви Дональда Трампа, який попередив його про “небезпечну територію”. Російський політик натомість назвав реакцію США ознакою правоти Кремля.

Раніше президент США Дональд Трамп різко відповів на погрози Медведєва щодо можливої війни з Вашингтоном. У заяві він назвав російського політика “невдалим колишнім президентом”, який “має стежити за своїми словами”.

Окрім цього, експрезидент і “гавкучий пес російського режиму” Дмитро Медведєв — зручний співрозмовник для Дональда Трампа з його теперішнім ставленням до Росії.

Реклама