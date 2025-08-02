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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Мобілізація в Україні: ТЦК попередили 17-річних — що відомо

У ЗСУ наголосили, що у 17-річних юнаків є зобов’язання перед державою.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Мобілізація в Україні

Якщо 17-річні юнаки порушать правила військового обліку, то їм можуть загрожувати штрафи / © ТСН

Днями, напередодні 1 серпня, в ТЦК повідомили, що до 31 липня на військовий облік призовників брались громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За даними ЗСУ, на військовий облік 17-річні громадяни беруться шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

  • особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

    Працівники ТЦК уточнюють: «Взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян, вивчення їх особистих якостей. Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру».

Крім того, у ЗСУ підкреслюють, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу.

«Громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у визначений період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП», — пояснюють у ТЦК.

Через неперебування на обліку загрожує штраф

Своєю чергою, адвокат та колишній слідчий Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua каже, що за порушення правил військового обліку навіть 17-річним громадянам, які можуть поки ніде не працювати офіційно, може загрожувати штраф.

«Якщо 17-річний не став на облік у визначений термін, то це вважається порушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Питання про те, хто має сплачувати — 17-річний чи його батьки, цікаве. Кодекс України про адміністративні правопорушення не розмежовує цього. Також не має значення те, чи працює парубок, чи ні. Є обов’язок (стати на облік — Ред.), за порушення можуть скласти постанову про стягнення штрафу», — каже Сімутін.

Як випускатимуть за кордон 17-річних

У Держприкордонслужбі в коментарі для ТСН.ua на питання про те, чи вимагатимуть прикордонники у 17-річних документи про взяття на облік відповіли так: «Обмеження діють для чоловіків, яким виповнилось 18 років. Якщо кордон перетинає 17-річний юнак, то зобов’язаний пред’явити паспорт».

Виїзд юнаків-випускників за кордон наприкінці навчального року прокоментував і міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

«Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як пом’якшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози», — зазначив Лісовий.

Також він зазначав, що основна причини такого явища — питання безпеки.

Раніше повідомлялось про те, як зміниться мобілізація у серпні.

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