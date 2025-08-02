Прогноз погоды впечатляет: Украину ждут три бабьих лета

Теплая осень / © pixabay.com

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В этом году в Украине ожидается три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре, когда температура повысится до +10°.

Такой прогноз до конца года дал народный синоптик Владимир Деркач в комментарии изданию «Телеграф».

Каким будет октябрь

В начале октября будет тепло. «Я бы назвал этот период первым „бабьим летом“, хотя он будет довольно непродолжительным», — говорит знаток погоды. По его данным, уже с середины этой десятидневки в Украине задувают западные ветры, которые принесут влагу и похолодание.

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Вторая декада начнется с осадков и похолодания. Однако уже к концу этого периода тепло снова постепенно вернется, а дожди прекратятся.

В третьей декаде октября станет теплее. Сначала несколько дней будет ветрено, а затем погода станет комфортной и практически без осадков. «Это уже будет второе „бабье лето“, которое ожидается в середине третьей декады месяца», — говорит Деркач.

Какая погода ожидает нас в ноябре

В начале ноября ожидается продолжение «бабьего лета», которое перейдет с октября. В этот период осадков не ожидается и будет достаточно тепло, как для ноября.

Во второй декаде тоже будет достаточно тепло, как для ноября и мало осадков. Однако уже с середины этой десятидневки температура медленно начнет падать. К концу этого периода появятся слабые кратковременные дожди.

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В третьей декаде ноября станет холоднее. Сначала температура снизится ночью, а затем и дни станут прохладнее. Осадки будут, но не слишком сильные. В конце ноября уже есть вероятность первых заморозков.

Какая погода будет в декабре

В начале зимы в Украине ожидаются слабые дожди и мокрый снег.

Во второй декаде по ночам будет небольшой «минус», но в отдельных регионах мороз будет и днем. Осадков станет меньше, в большинстве своем это будет локальный снег. В конце второй декады декабря придет потепление.

В третьей декаде днем постоянно будет плюс. «Более того, температура воздуха будет приближаться к +10°C. Ночью следует ожидать около 0°C. Осадков практически не будет. Такая погода продержится до конца декабря. Просто какое-то зимнее „бабье лето“, — говорит Деркач.

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