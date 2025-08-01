Начался Успенский пост: что нельзя делать, приметы и запреты

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Успенский пост начался в пятницу, 1 августа. Это период духовного очищения перед праздником Успения Пресвятой Богородицы. Он продлится 14 дней и завершится 14 августа.

В это время верующие воздерживаются от употребления мясных и молочных продуктов, ограничивают развлечения и посвящают больше времени молитве и добрым делам.

Что нельзя делать в Успенский пост, пишет LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Успенский пост 2025

Во время Успенского поста действуют особые ограничения и запреты, которые следует соблюдать верующим. Так, в настоящее время следует отказаться от употребления мяса, морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и яиц. В понедельник, среду и пятницу можно есть сырую пищу, хлеб, воду, овощи, фрукты без термической обработки и добавления масла, а во вторник и четверг — горячую пищу без масла. В субботу и воскресенье верующим разрешаются блюда с растительным маслом. А в Преображение Господне, 6 августа, христиане могут есть рыбу и пить вино.

В то же время Православная церковь Украины отмечает, что пост следует соблюдать не всем. Так, детям до 14 лет, беременным женщинам, тяжелобольным и пожилым людям, разрешается не ограничивать себя в питании.

Также во время Успенского поста нельзя делать такие вещи:

завидовать и сплетничать;

тратить много денег;

жениться и проводить свадьбу;

ссориться, злословить, конфликтовать;

устраивать громкие вечеринки и празднества;

лениться;

отказывать в помощи нуждающимся;

думать о плохом.

Приметы на Успенский пост 2025

Если в первый день Успенского поста будет туманно, то ожидайте хорошего урожая грибов.

Если на улице идет дождь, то осенью будет сухо.

Если на небе увидите радугу, то осень будет теплой.

Если в течение двух недель хорошая погода, то зима придет поздно.

Если заметите паутину на улице, то зимой выпадет мало снега.