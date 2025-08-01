Удар по дому в Киеве: найден двигатель российской ракеты

Найден двигатель российской ракеты на месте удара по жилому дому в Киеве / © ТСН

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На месте ракетного удара российской террористической армии по жилому району Киева обнаружен двигатель ракеты, которая вызвала разрушение многоэтажки.

Корреспондент ТСН зафиксировал на видео, как участники спасательной операции переносят найденную деталь российского оружия.

Как сообщил в комментарии на месте происшествия глава МВД Игорь Клименко, находка поможет идентифицировать тип ракеты, которой был нанесен террористический удар, унесший жизни 28 человек.

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По его словам, деталь российской ракеты нашли непосредственно в доме.

Дата публикации 16:04, 01.08.25 Количество просмотров 8 На месте удара по Киеву обнаружили двигатель российской ракеты

Игорь Клименко уточнил, что взрыв ракеты произошел в районе 5-6 этажа.

«Взрыв был такой сильный, что поднялись верхние этажи и опустились нижние. То есть был такой взрыв вверх-вниз. Потом это все сложилось, поэтому очень много жертв. Люди, которые были в комнатах, которые прятались в коридорах между двумя стенками, к сожалению, в большинстве погибли», — рассказал министр.

По окончательной информации, известно о 28 погибших на этой локации, среди них — трое детей. Кроме того, многие люди находятся в медицинских учреждениях.

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«Я могу сказать, что все жертвы идентифицированы», — добавил Игорь Клименко.

Напомним, в ночь на 31 июля российская террористическая армия осуществила воздушную атаку на несколько регионов Украины. Эпицентром главного удара стала столица, где разрушена часть многоэтажки.