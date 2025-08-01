Удар по будинку у Києві: знайдено двигун російської ракети

Знайдений двигун російської ракети на місці удару по житловому будинку в Києві / © ТСН

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На місці ракетного удару російської терористичної армії по житловому району Києва виявлено двигун ракети, яка спричинила руйнування багатоповерхівки.

Кореспондент ТСН зафіксував на відео, як учасники рятувальної операції переносять знайдену деталь російської зброї.

Як повідомив у коментарі на місці події очільник МВС Ігор Клименко, знахідка допоможе ідентифікувати тип ракети, якою було завдано терористичного удару, що забрав життя 28 людей.

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За його словами, деталь російської ракети знайшли безпосередньо в будинку.

Дата публікації 16:04, 01.08.25 Кількість переглядів 8 На місці удару по Києву знайшли двигун російської ракети

Ігор Клименко уточнив, що вибух ракети стався в районі 5-6 поверху.

«Вибух був такий сильний, що піднялися верхні поверхи і опустилися нижні. Тобто був такий вибух вверх-вниз. Потім це все склалося, тому дуже багато жертв. Люди, які були в кімнатах, які ховалися в коридорах між двома стінками, на жаль, в більшості загинули», — розповів міністр.

За остаточною інформацією, відомо про 28 загиблих на цій локації, серед них — троє дітей. Окрім того, багато людей перебуває в медичних закладах.

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«Я можу сказати, що всі жертви ідентифіковані», додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російська терористична армія здійснила повітряну атаку на кілька регіонів України. Епіцентром головного удару стала столиця, де зруйновано частину багатоповерхівки.