Олександр Цивінський / © Facebook

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Уряд погодив із кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки України Олександром Цивінським проходження поліграфа.

Про це 1 серпня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

«Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру — довіру бізнесу та усього українського суспільства. Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа», — написала прем’єрка.

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У Кабміні розглядають можливість ухвалення остаточного рішення вже наступного тижня. Уряд очікує, що новий керівник Бюро економічної безпеки зможе перезавантажити не лише роботу відомства, а й відносини з бізнесом та суспільством.

«Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом», — додала Свириденко.

Олександр Цивінський у відповідь заявив, що зустріч із премʼєркою була «конструктивною і по суті» та підтвердив свою готовність діяти відкрито.

«Підтверджую: розмова з Премʼєром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед», — написав кандидат.

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Що відомо про конкурс на голову БЕБ

24 червня конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) підтримала кандидатуру Олександра Цивінського та передала її на розгляд прем’єр-міністру. За процедурою, саме Кабмін призначає директора БЕБ за поданням глави уряду на основі рішення комісії.

7 липня уряд повідомив, що вивчив матеріали від комісії, а також додаткову інформацію від СБУ, яка нібито стосувалася національної безпеки. У підсумку Кабмін попросив конкурсну комісію надати до двох кандидатур, які б відповідали усім вимогам, зокрема безпековим критеріям.

Комісія вирішила не переглядати кандидатуру, вказавши, що процедура добору завершена, рішення ухвалене, і переглядати його закон не дозволяє. За словами голови комісії, всі фіналісти пройшли перевірки СБУ ще у травні, зокрема і Цивінський, попри наявність у нього родича в РФ — його батька. Цивінський зазначив, що не спілкується з батьком понад 10 років.

24 липня документи на призначення Цивінського повторно внесли до Кабміну, однак уряд їх не розглянув.

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Варто зазначити, що уряд не призначив Цивінського до дедлайну 31 липня, що може поставити під загрозу виконання умов співпраці з МВФ і створює ризики для євроінтеграційного процесу.

30 липня на пресконференції члени комісії заявили, що мали всю необхідну інформацію про кандидатів під час відбору, а нових даних від СБУ Кабмін їм не надавав. Вони наголосили, що уряд зобов’язаний призначити переможця, а відмова Кабміну — порушення закону.

31 липня сам Цивінський оприлюднив лист СБУ, в якому зазначено, що жодного запиту від Кабміну щодо його кандидатури не надходило, а оцінку проводили за зверненням конкурсної комісії. Водночас документ, на який раніше посилався уряд, був створений уже після завершення конкурсу та знищений після повернення з Кабміну.

Нагадаємо, раніше нова прем’єр-міністерка Юлія Свириденко назвала «перебільшеною» проблему корупції в Україні.

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