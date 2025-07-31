Зеленский о новой атаке РФ: разрушен подъезд в Киеве, погиб ребенок

Последствия обстрелов Киева 30 июля 2025 года / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную волну массированных обстрелов со стороны России, которые в ночь на вторник накрыли несколько регионов Украины. Основным ударом стала столица, где разрушена часть многоэтажки, погиб ребенок.

По словам главы государства, под вражеским огнем оказались Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская области и Киевщина Больше всего досталось Киеву, который в этот раз являлся основной целью ракетно-дроновой атаки.

"В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на данный момент известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик. Мои соболезнования всем родным и близким", - сообщил Зеленский.

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Также речь идет о десятках пострадавших, которым оказывается помощь. На местах с ночи работают спасатели, пожарные, медики и все необходимые службы.

Последствия обстрела Киева 30 июля 2025 года. / © Владимир Зеленский

Президент отметил, что Россия выпустила более 300 дронов и 8 ракет. Украина, по его словам, делает все возможное, чтобы все договоренности по усилению ПВО начали реализовываться как можно быстрее.

"Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без сил невозможен", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все инструменты для принуждения Москвы к реальным переговорам у партнеров, и Украина рассчитывает на реализацию озвученных инициатив со стороны США и ЕС.

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Напомним, в Киеве в результате российского удара дронами и ракетами количество погибших увеличилось до шести. Среди них – шестилетний ребенок.