День ангела 4 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 4 серпня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 4 серпня

4 серпня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Дениса, Дмитра, Івана, Костянтина, Кузьму, Михайла, Олексія, Семена, Дарину, Ірину.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “сміливий”. В дитинстві цілеспрямований, відважний. В дорослому віці стає великодушним, душею компанії.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Діонісу”. В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає працьовитим, комунікабельним.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає добродушним, має багато друзів.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, багато працює.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві добре вчиться, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, мудрим.

Кузьма — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “всесвіт”. В дитинстві пустотливий, кмітливий. В дорослому віці стає відповідальним, товариським.

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Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві не галасливий, вихований. В дорослому віці стає справедливим, працьовитим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві безпечний, рухливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, лагідним.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві незлобивий, терплячий. В дорослому віці стає розважливим, дисциплінованим.

Дарина — давньоперсидське походження, означає “переможниця”. В дитинстві флегматична, повільна. В дорослому віці стає лідеркою в будь-якому колективі, важко переживає критику.

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Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як “дарує мир і спокій”. В дитинстві врівноважена, тиха. В дорослому віці стає сентиментальною, щирою.

День ангела 4 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, аби твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав тебе від усього злого, давав сили в непрості моменти й радів твоїм перемогам. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, любові й натхнення!

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У День твого ангела хочу побажати, щоб твоя душа завжди була в гармонії, а серце — сповнене добром. Нехай ангел-охоронець тримає тебе за руку в усіх життєвих ситуаціях і нашіптує правильні рішення. Залишайся такою ж світлою і справжньою людиною!

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З Днем ангела! Нехай небеса чують твої молитви, а твій охоронець постійно веде тебе дорогою добра, віри й миру. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були ті, хто зігріє словом, підтримує вчасно і розділить радість.

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Зі святом твого небесного покровителя! Хай кожен новий день дарує тобі посмішку, а життя буде повним яскравих моментів, добрих людей і щасливих збігів. Нехай ангел твій не втомлюється літати поруч і творити для тебе справжні дива!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди вчасно приходив на допомогу, а у серці панували спокій і впевненість. Нехай життя буде щедрим на добрі події та гарних людей поруч.