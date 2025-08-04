Россияне атаковали с БпЛА женщину в центральном районе Херсона

Дрон / © ТСН.ua

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Россияне атаковали с дрона женщину в центральном районе Херсона .

Об этом сообщает Херсонская ОВА в сообщении в соцсетях.

Во вражеский удар попала 23-летняя херсонка. Предварительно она получила взрывную травму.

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Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь.

Ранее общественный активист из Херсона Юрий Антощук предупредил об опасности для областного центра и увеличении количества атак дронами.

«Еще полтора года назад можно было доехать до Станислава, год назад проехаться по Перекопской в Херсоне, в полгода назад приехать в Белозерку. Сейчас Станислав фактически село-призрак, Белозерка уже скоро станет полностью невъездной, а Перекопская — это улица смерти», — рассказывает Юрий о пригородных селах Херсона.

По его словам, опасность от российских дронов испытывает даже известное всем украинцам село Чернобаевка, расположенное уже за Херсоном. Россияне фактически начали обстреливать дронами соединяющую трассу Херсонскую и Николаевскую области.

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