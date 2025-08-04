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- Украина
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Россияне атаковали с БпЛА женщину в центральном районе Херсона
В центральной части Херсона российский дрон ранил 23-летнюю женщину, которую госпитализировали с взрывной травмой.
Россияне атаковали с дрона женщину в центральном районе Херсона .
Об этом сообщает Херсонская ОВА в сообщении в соцсетях.
Во вражеский удар попала 23-летняя херсонка. Предварительно она получила взрывную травму.
Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь.
Ранее общественный активист из Херсона Юрий Антощук предупредил об опасности для областного центра и увеличении количества атак дронами.
«Еще полтора года назад можно было доехать до Станислава, год назад проехаться по Перекопской в Херсоне, в полгода назад приехать в Белозерку. Сейчас Станислав фактически село-призрак, Белозерка уже скоро станет полностью невъездной, а Перекопская — это улица смерти», — рассказывает Юрий о пригородных селах Херсона.
По его словам, опасность от российских дронов испытывает даже известное всем украинцам село Чернобаевка, расположенное уже за Херсоном. Россияне фактически начали обстреливать дронами соединяющую трассу Херсонскую и Николаевскую области.