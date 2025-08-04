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Второй день атак дронами: над Воронежем раздались пять взрывов
В Воронеже слышны взрывы и видны вспышки в небе, система ПВО сбивает беспилотники.
Не менее пяти взрывов раздалось над российским Воронежем . Предварительно, будто система ПВО сбивает неизвестные беспилотники над городом.
Местные жители рассказали рос "СМИ" SHOT, что слышали звуки взрывов, а в небе над северной частью города видели вспышки. По их словам, ПВО вроде бы сбивает дроны. Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. В городе раздается сирена воздушной тревоги.
Это уже второй день подряд, когда дроны атакуют Воронеж.
Напомним, в воскресенье, 3 августа, более 20 взрывов насчитали очевидцы над Сочи. По их словам, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.
Вспышки в небе виднелись от уничтожения беспилотников над морем. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
В городе продолжает работать сирена воздушной опасности. Местные жители и туристы скрылись на подземных стоянках и бомбоубежищах.