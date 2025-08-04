Другий день атак дронами: над Воронежем пролунали п’ять вибухів

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Не менше п’яти вибухів пролунало над російським Воронежем. Попередньо, начебто система ППО збиває невідомі безпілотники над містом.

Місцеві жителі розповіли рос”ЗМІ” SHOT, що чули звуки вибухів, а в небі над північною частиною міста бачили спалахи. За їх словами, ППО начебто збиває дрони. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. У місті лунає сирена повітряної тривоги.

Це вже другий день поспіль, коли дрони атакують Воронеж. Під час вчорашнього нальоту дронів було поранено чотирьох людей, троє з яких досі перебувають у лікарні. Тоді було збито 25 БпЛА.

Реклама

Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, понад 20 вибухів нарахували очевидці над Сочі. За їхніми словами, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом та Сіріусом.

Спалахи у небі виднілися буцім-то від знищення безпілотників над морем. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

У місті продовжує працювати сирена повітряної небезпеки. Місцеві жителі та туристи сховалися на підземних стоянках та у бомбосховищах.