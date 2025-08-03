"Добрі дрони" атакували Сочі: у місті виє тривога, чути вибухи

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

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Вже понад 20 вибухів нарахували очевидці над Сочі. За їхніми словами, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом та Сіріусом.

Про це пише рос”ЗМІ” Shot.

Очевидці розповіли, що, мовляв, видно спалахи від знищення безпілотників над морем. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

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У місті продовжує працювати сирена повітряної небезпеки. Місцеві жителі та туристи сховалися на підземних стоянках та у бомбосховищах.

Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали в Керчі та Феодосії: перекрито рух Кримським мостом, у небі працює авіація.