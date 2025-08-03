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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Добрые дроны" атаковали Сочи: в городе воет тревога, слышны взрывы

В Сочи раздалось более 20 взрывов, работает система ПВО, люди скрываются в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

Уже более 20 взрывов насчитали очевидцы над Сочи. По их словам, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Об этом пишет "СМИ" Shot.

Очевидцы рассказали, что, мол, видны вспышки от уничтожения беспилотников над морем. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В городе продолжает работать сирена воздушной опасности. Местные жители и туристы скрылись на подземных стоянках и бомбоубежищах.

Напомним, что ранее взрывы прогремели в Керчи и Феодосии : перекрыто движение по Крымскому мосту, в небе работает авиация.

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