"Добрые дроны" атаковали Сочи: в городе воет тревога, слышны взрывы

Взрывы в России / © ТСН.ua

Реклама

Уже более 20 взрывов насчитали очевидцы над Сочи. По их словам, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Об этом пишет "СМИ" Shot.

Очевидцы рассказали, что, мол, видны вспышки от уничтожения беспилотников над морем. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Реклама

В городе продолжает работать сирена воздушной опасности. Местные жители и туристы скрылись на подземных стоянках и бомбоубежищах.

Напомним, что ранее взрывы прогремели в Керчи и Феодосии : перекрыто движение по Крымскому мосту, в небе работает авиация.