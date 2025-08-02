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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне ударили по мосту в Херсоне: детали атаки

Из-за удара КАБами по Херсону повреждения получил мост.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В субботу, 2 августа, около 18:00 российская армия атаковала из авиации Херсон . На город были сброшены две управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Какие последствия атаки

По данным ОВА, в результате обстрела поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Кроме этого, изуродованы три частных дома и многоэтажка.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - добавили в сообщении.

Больше деталей обещают обнародовать впоследствии.

Ранее общественный активист из Херсона Юрий Антощук предупредил об опасности для областного центра и увеличении количества атак дронами.

«Еще полтора года назад можно было доехать до Станислава, год назад проехаться по Перекопской в Херсоне, в полгода назад приехать в Белозерку. Сейчас Станислав фактически село-призрак, Белозерка уже скоро станет полностью невъездной, а Перекопская – это улица смерти», – рассказывает Юрий о пригородных селах Херсона.

По его словам, опасность от российских дронов испытывает даже известное всем украинцам село Чернобаевка, расположенное уже за Херсоном. Россияне фактически начали обстреливать дронами соединяющую трассу Херсонскую и Николаевскую области.

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